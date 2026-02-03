El fin de semana, entre las primeras horas de la tarde, personal de la Subcomisaria 79° de Cipolletti llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Primeros Pobladores al 1800. Durante el procedimiento, los efectivos rescataron un perro de raza Ovejero Alemán, macho, de aproximadamente 10 años, que presentaba un grave estado de abandono y problemas de salud.

En el lugar, la propietaria entregó voluntariamente al animal, que se encontraba en condiciones de caquexia, con infección en la piel y en la oreja derecha. El procedimiento se originó a partir de denuncias y reclamos vinculados al estado del perro, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de turno y la participación de personal policial.

El animal fue trasladado de inmediato para recibir asistencia veterinaria especializada, donde se constató su delicado estado de salud. Los profesionales confirmaron que el can presentaba signos evidentes de falta de atención prolongada, lo que agravó su cuadro clínico.

El perro quedó bajo resguardo y recibió atención médica, mientras que la investigación continúa bajo la órbita judicial. Desde la Subcomisaria 79° se informó que se seguirá trabajando en coordinación con la Fiscalía y organismos de protección animal para garantizar el bienestar del animal y avanzar en las actuaciones correspondientes.

Las autoridades remarcaron que este tipo de procedimientos buscan prevenir hechos de crueldad y asegurar que los animales reciban el cuidado adecuado.