La imagen encendió la alarma de inmediato. Peter Lanzani llegó a una clínica porteña en una silla de ruedas y el impacto fue inevitable. La escena, lejos de pasar desapercibida, activó preocupación en su entorno y rápidamente el tema se instaló en la agenda del espectáculo.

La información se conoció en LAM, donde se reconstruyó cómo fue el ingreso del actor y qué motivó la intervención médica. Según se contó al aire, la decisión de asistir a un centro de salud fue tomada tras un malestar que no cedía y que obligó a actuar con rapidez.

El lugar elegido fue el Sanatorio Colegiales, al que Peter Lanzani arribó cerca del mediodía. El uso de la silla de ruedas no solo llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar, sino que reforzó la idea de que se trataba de un episodio que requería controles inmediatos y exhaustivos.

En el programa, Pepe Ochoa aportó detalles clave sobre lo sucedido puertas adentro. “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, contó el panelista, marcando la seriedad con la que fue abordado el cuadro desde el primer momento.

De acuerdo a lo relatado, el actor no se encontraba solo al momento del ingreso. Su pareja fue quien lo acompañó inicialmente, mientras el personal médico avanzaba con análisis y evaluaciones para determinar el origen del malestar y los pasos a seguir en las horas posteriores.

Otro dato que sumó tensión fue la aparición de fiebre durante la internación, un síntoma que obligó a extremar la vigilancia clínica. Sin embargo, desde el programa aclararon que la evolución se mantenía controlada y que las decisiones médicas se tomaban con cautela, sin apresuramientos.

Mientras estaba siendo atendido, los familiares de Peter Lanzani se acercaron para ver cómo se encontraba y qué tan grave era su situación. “A la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, explicó Ochoa, dando contexto a la urgencia del traslado.

Por ahora, el actor permanece estable y bajo seguimiento médico, a la espera de definiciones sobre su evolución inmediata. La preocupación inicial dio paso a la cautela, mientras su entorno sigue de cerca cada parte médico y el cuadro continúa siendo monitoreado.