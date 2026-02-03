Las fuerzas rusas atacaron la capital de Ucrania, Kiev, así como Járkov, la segunda ciudad más grande del país, y otros centros urbanos provocando incendios y causando nuevos daños a la infraestructura energética en medio de un frío extremo. En Kiev, con temperaturas nocturnas cercanas a los -20 grados Celsius, testigos dnformaron de fuertes explosiones después de la medianoche, y afirmaron que se estaban utilizando tanto misiles como drones.

Los ataques causaron daños en cinco distritos, afectando a tres bloques de apartamentos y a un edificio que albergaba una guardería. Las llamas consumieron un apartamento en los pisos superiores de un edificio de Kiev, según se pudo ver en vídeos publicados en las redes sociales. La alerta de ataque aéreo se mantuvo activa durante más de cinco horas.

El ataque, que duró varias horas, tuvo como objetivo la infraestructura energética y pretendía "causar la máxima destrucción (...) y dejar a la ciudad sin calefacción durante las fuertes heladas", informaron las autoridades. Se tomó la decisión de cortar la calefacción a más de 800 hogares para evitar que se congelara la red general, dijo, e instó a la gente a acudir a los "puntos de invulnerabilidad" abiertos las 24 horas del día en toda la ciudad si necesitaban calentarse.

La cadena pública Suspilne también informó de que los ataques rusos habían dejado sin electricidad a dos ciudades de la región de Járkov, Izium y Balakliia, y habían alcanzado dos edificios de apartamentos en la ciudad de Sumy, en el norte del país.

Mientras tanto, una segunda ronda de conversaciones entre funcionarios rusos, ucranianos y estadounidenses está prevista que comience esta semana en Abu Dabi. Una pausa de varios días en los bombardeos sobre la capital ucraniana fue anunciada por el gobernante estadounidense Donald Trump, quien el pasado jueves dijo que su par ruso, Vladímir Putin, acordó detener los ataques contra Kiev y "varias ciudades" más durante la ola invernal. El Kremlin afirmó que la tregua duraría hasta el 1 de febrero, pero no la relacionó con las bajas temperaturas.

Fuentes: reuters, afp

