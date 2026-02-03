La noche avanzaba con un clima distinto al habitual en MasterChef Celebrity. No hubo margen para errores ni segundas lecturas: desde el inicio de la gala, el programa dejó en claro que el jurado estaba dispuesto a cortar por lo sano y que el resultado podía sorprender incluso a quienes venían siguiendo la competencia de cerca.

Seis participantes llegaron a esa instancia con el delantal negro y un recorrido irregular en las últimas semanas. Entre ellos aparecía Rusherking, quien había logrado regresar al juego gracias al repechaje, pero todavía no había conseguido acomodarse al ritmo y a las exigencias del certamen desde su vuelta.

El desafío de la noche puso el foco en la precisión y el detalle. La consigna, pensada para evaluar técnica, creatividad y control del tiempo, expuso rápidamente quiénes lograban resolver bajo presión y quiénes quedaban atrapados en decisiones fallidas. En ese contexto, algunos competidores lograron revertir semanas flojas, mientras otros profundizaron sus errores.

Tras la degustación, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui comenzó a ordenar el veredicto con una lógica clara. Uno a uno, varios participantes fueron salvados, dejando en evidencia que la definición estaba cada vez más acotada.

El tramo final quedó reducido a dos nombres que no habían logrado convencer con sus platos. Allí, las devoluciones fueron directas y sin rodeos: se marcó la falta de consistencia, los problemas técnicos repetidos y la imposibilidad de sostener una evolución clara dentro de la competencia.

Finalmente, la decisión fue contundente. Rusherking fue anunciado como el nuevo eliminado del reality, sellando una salida que combinó sorpresa con cierta lógica interna del certamen. Su paso por el repechaje había despertado expectativa, pero el jurado entendió que el nivel mostrado no alcanzó para seguir en carrera.

La salida de Rusherking de MasterChef es una clara señal del nivel en el que se encuentran los participantes. Tanto él como Esther Goris, ingresaron a la competencia mediante el repechaje, aunque no lograron mantenerse. Esto se debe a que no estuvieron a la altura producto de las instancias decisivas que comienzan a transitar pensando en la gran final.