Martes 03 de Febrero, Neuquén, Argentina
A qué hora se presentará la banda

Militantes del Clímax se presenta en Mood Live el 13 de febrero con un show imperdible en Neuquén

Por Redacción

Martes, 03 de febrero de 2026 a las 09:48
La reconocida banda argentina Militantes del Clímax se presentará el jueves 13 de febrero en Mood Live, en la ciudad de Neuquén, en una fecha que promete groove, potencia y líricas afiladas. El show tendrá lugar en Ministro González 40, a partir de las 21:00 horas.

Con más de 15 años de trayectoria, Militantes del Clímax se consolidó como una de las propuestas más sólidas y originales del hip hop y rap nacional, combinando influencias del funk, soul y jazz con una fuerte impronta urbana. A lo largo de su carrera, la banda recorrió escenarios emblemáticos de todo el país y fue elegida para abrir shows de artistas de renombre internacional y nacional como Wiz Khalifa, WOS y Kase.O.

La presentación en Mood Live será una oportunidad única para vivir en vivo la energía característica del grupo, en un formato íntimo que potencia la conexión con el público y resalta la fuerza de su propuesta musical.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de protickets.com.ar, en el link en bio de @protickets.arg, y también en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40. Los horarios de boletería son de miércoles a domingo, de 19:00 a 23:00 horas.

Una cita imperdible para los amantes del rap y la música en vivo, en una noche que promete ritmo, mensaje y una puesta en escena contundente.

