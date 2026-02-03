La reconocida banda argentina Militantes del Clímax se presentará el jueves 13 de febrero en Mood Live, en la ciudad de Neuquén, en una fecha que promete groove, potencia y líricas afiladas. El show tendrá lugar en Ministro González 40, a partir de las 21:00 horas.

Con más de 15 años de trayectoria, Militantes del Clímax se consolidó como una de las propuestas más sólidas y originales del hip hop y rap nacional, combinando influencias del funk, soul y jazz con una fuerte impronta urbana. A lo largo de su carrera, la banda recorrió escenarios emblemáticos de todo el país y fue elegida para abrir shows de artistas de renombre internacional y nacional como Wiz Khalifa, WOS y Kase.O.

La presentación en Mood Live será una oportunidad única para vivir en vivo la energía característica del grupo, en un formato íntimo que potencia la conexión con el público y resalta la fuerza de su propuesta musical.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de protickets.com.ar, en el link en bio de @protickets.arg, y también en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40. Los horarios de boletería son de miércoles a domingo, de 19:00 a 23:00 horas.

Una cita imperdible para los amantes del rap y la música en vivo, en una noche que promete ritmo, mensaje y una puesta en escena contundente.