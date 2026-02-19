Por la primera final de la Recopa Sudamericana, Lanús recibe a Flamengo de Brasil en La Fortaleza a partir de las 21:30 con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El Granate, último campeón de la Copa Sudamericana, recibiendo al club de Río de Janeiro, dueño de la última Copa Libertadores y el club más rico del continente en este momento.

La institución carioca viene de repatriar del fútbol inglés a Lucas Paquetá en 40 millones de euros, sólo una muestra del enorme potencial económico del equipo en donde ataja el argentino Agustín Rossi.

Lucas Paquetá. titular en el Flamengo en cancha de Lanús.

Nuevo formato de disputa para los dos mejores del 2025 a nivel internacional, atractivo ida y vuelta que incentiva al apoyo de sus hinchas y llena de desafíos a los entrenadores.

Por el lado del conjunto argentino la sobriedad y el estudio de Mauricio Pellegrino, enfrente el dinamismo de un Felipe Luis que está haciendo todos los deberes sudamericanos para pegar el salto a Europa como entrenador en cualquier momento.

Mauricio Pellegrino, el técnico que llevó a Lanús a ser campeón de la Copa Sudamericana, ahora va por la Recopa.

La primera misión para el conjunto argentino será ganar ante su gente para luego volar a Brasil planeando la estrategia contra un rival al que le caen las opciones ofensivas del banco de suplentes.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Jorge Izquierdoz, José Canale, Julián Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leandro Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian De Arrasacaeta, Luis Araújo, Jorge Carrascal, Éverton Cebolinha. DT: Felipe Luis.

Árbitro: Alexis Herrera, Venezuela.

TV: Espn.

Estadio: La Fortaleza, Lanús.