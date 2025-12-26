La vida amorosa de Pampita volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Pitty La Numeróloga analizara cómo será el 2026 para la modelo y su relación con Martín Pepa. Tras un año atravesado por idas y vueltas sentimentales, la conductora enfrenta un nuevo ciclo que, según la especialista, estará marcado por transformaciones profundas y determinantes.

Durante los últimos meses, Pampita blanqueó su relación a distancia con Martín Pepa, un romance que atravesó una breve separación y luego una reconciliación cargada de expectativas. “Estamos empezando de cero con mucha ilusión”, había asegurado la modelo al confirmar que decidieron darse otra oportunidad, apostando nuevamente al amor pese a las dificultades.

Sin embargo, el panorama podría cambiar. En el programa Implacables (El Nueve), Pitty La Numeróloga se refirió puntualmente al año personal que atravesará Pampita en 2026 y dejó una advertencia que generó impacto. Según explicó, la modelo transitará un año 8, un número asociado a cierres, transformaciones y decisiones trascendentales.

“Ella tiene el año 8, también la invito a mudarse, las muda a todas porque el 8 te transforma”, lanzó Pitty La Numeróloga, sembrando dudas sobre la estabilidad actual. La numeróloga remarcó que este tipo de energía suele traer cambios estructurales, tanto en lo personal como en lo emocional.

En medio del análisis, la especialista se preguntó si Pampita estaba actualmente en pareja. Al recibir la confirmación por parte de Susana Roccasalvo y el panel, avanzó con una predicción aún más fuerte sobre el futuro sentimental de la modelo.

“No sé si es esa su próxima pareja estable”, deslizó Pitty La Numeróloga, en referencia a Martín Pepa. Según su visión, podría aparecer una nueva persona capaz de generar bienestar y plenitud emocional, especialmente después de una mudanza o de una decisión clave que se daría alrededor del mes de agosto.

Lejos de sonar negativa, la predicción fue contundente en cuanto al balance general. “Hay un cambio total, único y muy positivo, tiene un año muy bueno Pampita”, afirmó la especialista, destacando que el 2026 traerá crecimiento y renovación para la modelo.

Hoy, Pampita y Martín Pepa se muestran enamorados y enfocados en su presente. Sin embargo, el tiempo dirá si la fuerte predicción de Pitty La Numeróloga se cumple y si el próximo año marca un antes y un después en la vida de la modelo.