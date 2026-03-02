Belén Pouchan volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez no para mostrar una acrobacia ni un proyecto artístico. Desde Dubai, donde vive desde 2019, la ex figura del Bailando compartió una serie de mensajes atravesados por la angustia y la incertidumbre frente a la escalada de violencia en Medio Oriente.

Durante sus años de mayor exposición, Belén Pouchan brilló en el Bailando conducido por Marcelo Tinelli. Sin embargo, con el correr de los años su vida dio un vuelco y se radicó en Dubai con el deseo de expandir su carrera artística en el exterior. Hoy, lejos de los escenarios y la pista que la hizo conocida, su realidad es otra y eligió contar en sus redes lo que sufre en Medio Oriente.

La primera frase que publicó marcó el tono de todo lo que vendría después: “Estoy en Dubai y parece una pesadilla”. Lejos de la imagen glamorosa que suele acompañar sus posteos, la bailarina eligió hablar sin filtros y exponer el miedo que siente ante un escenario que no imaginó atravesar cuando decidió instalarse en Emiratos Árabes.

En otra historia, apeló directamente a quienes la siguen desde hace años: “Bellas, si pueden prenderme una velita y pedir por mí y por Tomi se los agradezco un montón”. El pedido no fue casual. Ella misma explicó el motivo emocional detrás de ese gesto: “Mi abuela me lo hacía cuando tenía algo importante y me tranquiliza”. En medio de la tensión, buscó aferrarse a un ritual íntimo que le devuelve algo de calma.

Ante las consultas que comenzaron a multiplicarse, Belén Pouchan volvió a confirmar dónde se encuentra y cómo atraviesa estos días. “Sí, estoy en Dubai, y parece una pesadilla, nunca imaginé vivir algo así”, escribió. Y agregó un dato que encendió aún más la preocupación: “Estoy preparando todo por las dudas de tener que evacuar, etc”.

Con el correr de las horas, la artista prometió ampliar lo que está viviendo puertas adentro. “Cuando tenga un rato, hago unas historias y les cuento un poco cómo estoy. Gracias por sus mensajes. De corazón, me hacen bien, me distraen un poco, gracias”. La interacción con sus seguidores se convirtió en un sostén en medio de la incertidumbre.

Incluso compartió la imagen de una seguidora que respondió a su pedido con una vela encendida y una dedicatoria que resumía el clima general: “Para los inocentes que están atrapados en medio de la guerra”. El mensaje excede su situación personal y refleja una preocupación más amplia.