El inicio del período legislativo en Río Negro estuvo marcado por la polémica. Luego del mensaje de apertura de sesiones ordinarias pronunciado este domingo por el gobernador Alberto Weretilneck, el bloque Vamos con Todos salió al cruce con fuertes críticas, al considerar que el mandatario presentó “una provincia ficticia” y omitió abordar los problemas estructurales que atraviesan miles de rionegrinos en materia de educación, salud, salarios y funcionamiento institucional.

El presidente de la bancada, José Luis Berros, sostuvo que “Weretilneck nos quiere hacer creer que Río Negro es una provincia normal, pero si fuera así este lunes empezarían las clases, no habría policías expresándose afuera y no estaría vallada la Legislatura”. En esa línea, agregó: “Nos quiere mostrar una provincia ficticia. Tal vez sea la que viven él y sus funcionarios, pero no la que viven los rionegrinos de a pie todos los días”.

Desde el bloque señalaron además que el discurso estuvo orientado “a empresarios e inversores extranjeros” y no a la ciudadanía. “El gobernador les habló a los mercados, pero no al pueblo rionegrino que ve cómo cae la cobertura del IPROSS, cómo las escuelas están destruidas y cómo el Gobierno no puede ofrecer aumentos salariales acordes a la inflación”.

En relación con los anuncios vinculados al desarrollo energético, Vamos con Todos manifestó que comparte la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos con resguardo ambiental, pero advirtió omisiones en el reconocimiento del proceso histórico que permitió esas inversiones. “Por supuesto que aspiramos a que los desafíos energéticos se concreten con respeto por el medio ambiente, pero hubiera sido una muestra de gratitud y reconocimiento que valorara que las inversiones son posibles gracias a la decisión política de Néstor y Cristina de recuperar YPF. Sin esa medida, nada de esto sería posible”, remarcaron.

La vicepresidenta del bloque, Ayelén Spósito, también cuestionó el tono general del mensaje e ironizó: “Agradecemos que el gobernador nos haya abierto los ojos para mostrarnos que los hospitales funcionan plenamente, que las economías regionales están en su máximo auge, que no hay desempleo, que la pobreza no se siente y que las escuelas estarán este lunes en actividad”.

“O el gobernador vive en Narnia o nosotros vemos una realidad muy diferente a la que hoy pretendió describirnos. Tristemente, la que vivimos nosotros es seguramente la misma que viven cientos de miles de rionegrinos”, concluyó Spósito.

Finalmente, desde Vamos con Todos señalaron que el inicio del período legislativo debería ser una instancia para asumir responsabilidades y presentar soluciones concretas, y no para “dibujar un escenario ideal que contrasta con las dificultades cotidianas de la población”.