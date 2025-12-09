El feriado XXL dejó algo más que postales turísticas: volvió a encenderse uno de los rumores más comentados del mundo del espectáculo. Zaira Nara y Jakob von Plessen coincidieron en Mendoza y, en cuestión de horas, empezaron a circular imágenes y gestos que desataron una sola pregunta: ¿están otra vez cerca de una reconciliación?

La chispa se encendió desde el propio Instagram del polista. En una historia aparentemente inocente, Jakob fue captado tomando mate… pero con la yerba de la línea que lanzó Zaira a comienzos de año. Un detalle mínimo, sí, pero simbólico, sobre todo si se tiene en cuenta que ambos suelen ser extremadamente cuidadosos con lo que dejan ver en redes. Para los seguidores de la modelo, ese guiño fue demasiado directo como para pasar desapercibido.

Minutos después, el polista publicó otro video: Viggo, el hijo menor que comparte con Zaira, de espaldas frente al paisaje mendocino. Un momento familiar, simple y tierno, pero que volvió a instalar la sospecha de que no se trataba de un viaje casual. La pregunta inevitable apareció sola: ¿coincidencia o escapada en familia?

Mientras tanto, Zaira Nara se mostró en un evento de una reconocida marca de cerveza, donde ofició como embajadora y disfrutó del set de Hernán Cattáneo. No habló de su vida privada ni dejó pistas directas, pero su presencia en Mendoza el mismo fin de semana que Jakob terminó de completar el rompecabezas.

En redes, la interpretación fue inmediata: si él comparte contenido que remite a ella, usa su marca, muestra a su hijo y ambos están en la misma provincia, la lectura más lógica es que hay un acercamiento real. Y aunque ninguno confirmó nada, las fotos generaron la sensación de que el clima entre ellos cambió.

Este panorama, además, golpea de lleno en otro frente: Bauletti, el streamer que desde hace meses fantasea —en vivo y en redes— con conquistar a Zaira Nara. Con cada aparición de Jakob, el entusiasmo del influencer parece perder terreno frente a una realidad más compleja: Zaira y su ex mantienen un vínculo sólido como familia y, a juzgar por las imágenes, todavía hay un lazo afectivo que no termina de romperse.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las señales y las interpretaciones. Pero el fin de semana mendocino dejó algo claro: los indicios de cercanía entre Zaira Nara y Jakob von Plessen son más fuertes que nunca. Y mientras la modelo elige el silencio, las redes ya hicieron lo suyo: instalaron la reconciliación como posibilidad concreta.