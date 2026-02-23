La recta final de MasterChef Celebrity cambió de golpe y dejó a Susana Roccasalvo fuera de competencia. La producción sorprendió al reemplazar la noche de última chance por una eliminación directa y la consigna de cocina coreana terminó siendo determinante para el futuro de la periodista dentro del certamen.

Susana Roccasalvo presentó un kimchi express y un bibimbap con la sensación de que algo no había salido como esperaba. Frente al jurado no dudó en reconocerlo y admitió que “su noche fue horrorosa”. Visiblemente movilizada, explicó: “Me desestabilizó el anuncio del prinicio, que no era una noche de última chance. Y además vos me hiciste emocionar”.

Las devoluciones no ayudaron a levantar el ánimo. Germán Martitegui calificó su preparación como “complicada” y remarcó que “le faltaba de todo”. Donato de Santis consideró que “le faltó presencia” al plato principal, mientras que Damián Betular señaló que “el corte estaba bien”, aunque marcó detalles que terminaron inclinando la balanza.

Tras la degustación, el jurado llamó al frente a Susana Roccasalvo junto a Andy. La tensión en el estudio era evidente y el clima ya no tenía espacio para medias tintas. Aunque no hubo “el beso de la muerte” entre compañeros, finalmente se confirmó que la periodista era la nueva eliminada del reality.

La despedida tuvo un tono íntimo. Betular no pudo contener las lágrimas y le dedicó palabras sentidas: “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en Masterchef. Podés contar conmigo siempre”. El reconocimiento del jurado dejó en claro el vínculo que se había construido más allá de la competencia.

Susana Roccasalvo también compartió lo que significó para ella transitar el programa. “Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’", confesó al recordar experiencias personales ligadas a cada chef. Y cerró con gratitud: "Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”.

Con la final cada vez más cerca, la tensión se volvió protagonista y las relaciones comenzaron a tensarse bajo presión. La salida de Susana Roccasalvo no solo sorprendió por el momento en que se dio, sino porque evidenció que en esta etapa cualquier error puede resultar definitivo.