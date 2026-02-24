El bloque Vamos con Todos cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de Río Negro de avanzar en una nueva autorización de aumento tarifario a la empresa EDERSA, a través de una audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para el próximo 27 de febrero, en simultáneo con una sesión de la Legislatura provincial. La bancada advirtió que la convocatoria en esas condiciones “no es casual ni inocente” y reclamó transparencia y respeto por la participación ciudadana.

Según trascendió, el incremento en análisis rondaría el 64% y tendría carácter retroactivo. Desde el bloque presidido por José Luis Berros señalaron que la metodología elegida para el tratamiento del aumento “constituye una maniobra que limita el debate público y busca reducir el impacto político de una decisión que afectará a miles de hogares y comercios rionegrinos”.

“Estamos ante un nuevo golpe al bolsillo de las familias, de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas. Convocan a una audiencia exprés el mismo día que la Legislatura sesiona porque no quieren que haya discusión ni visibilidad. Es una emboscada institucional”, afirmó Berros.

El bloque expresó además su solidaridad con los pequeños y medianos empresarios de la provincia, que ya vienen atravesando un escenario de recesión, caída de ventas e ingreso de productos importados a menor valor. “Las pymes no pueden seguir absorbiendo aumentos desmedidos de tarifas mientras se desploma el consumo. Este tarifazo se suma a un contexto macroeconómico asfixiante impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei, al que el gobernador Alberto Weretilneck acompaña a libro cerrado”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, Berros apuntó directamente contra el rumbo económico provincial y nacional. “Weretilneck y Milei continúan en su camino de apoyo a sus amigos empresarios en detrimento de los trabajadores y de los pequeños empresarios. Mientras ajustan a quienes producen y generan empleo, garantizan rentabilidad a las grandes compañías”, expresó.

Finalmente, Vamos con Todos reclamó que se garantice una audiencia pública con amplia difusión y participación real de usuarios residenciales, comerciantes y sectores productivos, y que se informe con claridad la estructura de costos, las inversiones realizadas por la empresa y los criterios que fundamentan el incremento solicitado. “No se puede trasladar a la comunidad el costo de la falta de inversión ni de las pérdidas del sistema. La energía es un servicio esencial y el Estado debe defender a la sociedad, no a las empresas”, concluyó Berros.