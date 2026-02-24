En el barrio 30 de Marzo de Viedma se vivió una tarde marcada por la violencia, cuando una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un individuo armado en la calle 13. Pocos minutos después, otra comunicación de emergencia informó que en la calle 33 al 400 una mujer había recibido un disparo en la pierna derecha. Al llegar al lugar, los efectivos policiales recogieron testimonios de vecinos que señalaron a dos jóvenes como responsables del ataque, quienes se desplazaban en motocicleta y efectuaron disparos contra una vivienda.

En medio de esa agresión, la víctima resultó alcanzada por un proyectil en la pierna derecha. Fue trasladada rápidamente a un centro de salud, donde recibió atención médica. Los primeros reportes confirmaron que la lesión no era de gravedad, aunque se dispuso un control clínico para seguir su evolución.

El fiscal de turno, Francisco Marano, fue informado del caso y ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística, que trabajó en el lugar para recolectar pruebas. Además, se instruyó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) a recepcionar declaraciones testimoniales y revisar las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer el incidente.

Alrededor de las 20 horas de este lunes, personal policial logró detener a uno de los posibles autores del ataque en el puente nuevo. La causa fue caratulada inicialmente como “lesiones leves”, aunque también se abrió un expediente por “abuso de armas”.

Las autoridades continúan investigando los hechos ocurridos esta tarde en Viedma, mientras se espera el avance de las pericias y la identificación de otros posibles involucrados en el ataque armado que conmocionó al barrio 30 de Marzo.