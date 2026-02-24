La Policía de Río Negro sacoó de circulación nueve armas de fuego durante un allanamiento en un taller mecánico de Bariloche y detuvo a cuatro personas, entre ellas un hombre de 36 años que tenía pedido de captura vigente de la Justicia Federal.

El procedimiento se realizó este lunes al mediodía en un galpón ubicado sobre calle Brown, antes de llegar a Elordi, y se originó en una causa por amenazas agravadas con uso de arma y lesiones.

El operativo se desplegó pasadas las 13.45, cuando efectivos de la Comisaría 28° irrumpieron en el taller señalado tras varios días de investigación. La denuncia por amenazas agravadas en concurso real con lesiones había encendido las alarmas y, con una orden judicial en mano, los uniformados avanzaron sobre el inmueble.

Dentro del galpón, el panorama fue impactante. Entre autos en reparación, motores abiertos y herramientas desparramadas, los policías encontraron un verdadero arsenal: siete armas largas y dos armas cortas, además de cartuchería. No estaban en una armería ni en una colección declarada, sino en un taller mecánico de barrio, mezcladas con la rutina diaria del lugar.

Pero eso no fue todo. Cuando los efectivos identificaron a los presentes, uno de ellos, un hombre de 36 años, registraba pedido de captura activo solicitado por la Justicia Federal. La situación cambió de inmediato. Fue detenido en el acto, sin margen de maniobra.

A su vez, otras tres personas, de entre 33 y 37 años, quedaron demoradas acusadas de intentar entorpecer el procedimiento y por presunto encubrimiento. Según trascendió, hubo momentos de tensión mientras los uniformados aseguraban el lugar y evitaban que se alterara la escena.

Además, ante la magnitud del hallazgo, intervino personal de Criminalística para secuestrar formalmente las armas y realizar los peritajes correspondientes. Se deberá determinar el calibre, el estado de funcionamiento y, sobre todo, la situación legal de cada pieza.

Ahora la investigación seguirá su curso bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, que deberá establecer el origen del armamento y el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.