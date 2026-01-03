Catherine Fulop reaccionó de inmediato luego de que comenzara a circular la información sobre un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la presunta captura de Nicolás Maduro, un hecho que sacudió al escenario político internacional y generó una ola de reacciones en redes sociales.

La actriz y conductora, nacida en Venezuela y radicada desde hace décadas en la Argentina, utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su emoción y esperanza. Con un mensaje cargado de sentimiento, escribió una frase que rápidamente se viralizó y fue replicada por miles de usuarios que siguen de cerca la situación del país caribeño.

En la publicación, Catherine Fulop expresó su deseo de justicia tras años de sufrimiento del pueblo venezolano y acompañó sus palabras con una imagen simbólica en la que se ve a Dios abrazando a Venezuela. El posteo recibió miles de “me gusta” y comentarios de apoyo de seguidores de distintos países.

Minutos después, la esposa de Osvaldo Sabatini reforzó su postura desde la red social X, donde compartió un video que mostraría el ataque de Estados Unidos al Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Caracas. Allí volvió a manifestarse con un mensaje contundente contra el régimen de Nicolás Maduro.

La repercusión también alcanzó a su entorno familiar. Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, se sumó a las reacciones con una publicación más breve pero igual de significativa, en la que utilizó emojis de la bandera de Venezuela y corazones.

No es la primera vez que Catherine Fulop se pronuncia sobre la situación política de Venezuela. En julio de 2024, tras la reelección de Nicolás Maduro en medio de fuertes denuncias de fraude, la actriz había manifestado públicamente su tristeza, indignación y descreimiento ante el proceso electoral.

En aquel momento, Catherine Fulop fue tajante al asegurar que nunca había visto que una dictadura se terminara mediante elecciones, alineándose con las denuncias de la oposición venezolana, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y pidió el respaldo de la comunidad internacional.

Desde 2013 en el poder, Nicolás Maduro proyectaba extender su mandato hasta 2031, lo que lo ubicaba entre los presidentes con mayor permanencia en la historia de Venezuela, solo por detrás de Juan Vicente Gómez. Las reacciones de figuras como Catherine Fulop vuelven a poner el foco en el fuerte vínculo emocional que muchos artistas mantienen con la realidad del país.