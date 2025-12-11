Desde que se casaron el 8 de enero de 2022 en Exaltación de la Cruz, Stefi Roitman y Ricky Montaner han llevado una vida matrimonial marcada por la distancia y los viajes constantes entre Miami y diferentes países donde desarrollan sus carreras profesionales.

En una entrevista reciente, Roitman reveló la estrategia que ambos adoptaron para preservar su vínculo frente a los desafíos de la distancia física. La actriz explicó que establecieron un límite máximo de 21 días sin verse, ya que pasar más tiempo separados comienza a generar tensiones y malentendidos.

Consultada sobre cómo enfrentan la separación, Stefi fue clara: “Los dos viajamos mucho y, tras probar distintas formas, llegamos a la conclusión de que pasar más de 21 días alejados empieza a generar roces, confusiones y sensaciones que antes no aparecían”. Por eso, decidieron cronometrar ese plazo para proteger su relación.

En su vida cotidiana en Miami, la actriz encontró un refugio que le aporta identidad y contención, especialmente a través de rituales como los asados de domingo que le recuerdan a su tierra natal. Este espacio de familiaridad le permite sobrellevar la intensa rutina profesional con mayor estabilidad emocional.

Ricky Montaner se destaca como un compañero constante y solidario. Según Stefi, la base de su relación es una comunicación abierta y honesta, que les permite sentirse acompañados a pesar del ritmo agitado de sus carreras. La actriz resumió su sentir con orgullo: “Tengo la relación más preciosa del mundo”.

La regla matrimonial que se impusieron

La regla de los 21 días no solo establece un límite físico, sino que funciona como un pacto emocional que asegura una fecha concreta para reencontrarse. Esto les permite manejar la distancia sin ansiedad ni incertidumbre, transformando la separación en un tiempo delimitado y manejable.

Con el paso del tiempo, esta decisión se ha convertido en un elemento fundamental para mantener la armonía en su matrimonio. Entre compromisos profesionales y viajes, Stefi Roitman y Ricky Montaner demuestran que un acuerdo sencillo pero firme puede marcar la diferencia en la convivencia amorosa, incluso en circunstancias exigentes.