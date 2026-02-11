El recinto abre un debate clave

El Senado comienza este miércoles a las 11 el tratamiento de la reforma laboral en el marco de las sesiones extraordinarias. El oficialismo llega al debate con un texto modificado en 28 puntos respecto de la versión original.

El cambio más significativo fue la eliminación del capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias, una de las principales objeciones planteadas durante las negociaciones previas. Con esa modificación, el Gobierno reordenó el escenario político para encarar la discusión en el recinto.

Qué cambia en las indemnizaciones

Uno de los ejes centrales del proyecto redefine el cálculo de la indemnización por despido sin causa. La base será la remuneración mensual, normal y habitual, dejando afuera conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones. Además, establece que esa indemnización constituirá la única reparación económica en esos casos.

El texto también incorpora un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, con el objetivo de fijar un criterio uniforme para montos judicializados.

Fondo de cese y sistema digital

La iniciativa crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación. Se financiará con aportes patronales: 1% mensual para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs. Tendrá carácter inembargable y afectación específica.

En paralelo, propone una registración laboral simplificada y digital. La inscripción ante ARCA será suficiente y no podrán exigirse trámites adicionales. También habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años.

La reforma redefine beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería y capacitación. Además, habilita de manera voluntaria el banco de horas mediante acuerdo entre empleador y trabajador y flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo fraccionamientos y períodos fuera de temporada.

Incentivos y reducción de cargas

El proyecto incorpora un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral orientado a jóvenes y personas sin experiencia, junto con un esquema para promover inversiones productivas y tecnológicas.

También prevé una reducción de cargas sociales para nuevas contrataciones y establece la prelación de convenios de empresa sobre acuerdos nacionales, en el marco de una futura reforma fiscal integral que deberá coordinarse con las provincias.

Paro y movilización frente al Congreso

Mientras el debate se desarrolla en el recinto, la CGT encabeza una movilización frente al Congreso con adhesión de distintos gremios y organizaciones políticas. La jornada incluye un paro en amplios sectores y un operativo de seguridad reforzado en las inmediaciones del Parlamento.

Con el recinto abierto y la calle movilizada, el tratamiento de la reforma laboral marca uno de los debates más sensibles del inicio del año legislativo.