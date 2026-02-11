La Plaza Belgrano General Roca fue escenario de una convocatoria que desbordó las expectativas, reuniendo a más de 500 jóvenes en lo que prometía ser un evento único: la primera juntada therian en la región. La convocatoria, lanzada a través de redes sociales, anunciaba una reunión de personas que se identifican con animales y que adoptan comportamientos similares a los de perros, gatos, zorros y otros seres de la fauna.

Sin embargo, lo que parecía un encuentro lleno de promesas, se desinfló en cuestión de minutos. La cita estaba marcada para las 16, pero el viento, que superaba los 110 km/h, sumado a las altas expectativas de los asistentes, comenzó a transformar lo que debía ser una "reunión" en un evento desvirtuado.

El sol comenzaba a esconderse tras las nubes y el cielo parecía querer añadir más dramatismo a la escena, cuando los asistentes empezaron a congregarse. Sin embargo, lo que muchos pensaron sería un desfile de personas adoptando sus identidades animales resultó ser un desencanto. Un joven con una máscara de Angry Bird y un adulto con una máscara plástica de mono fueron los únicos en cumplir con la "temática" anunciada.

Gentileza ANRoca

El resto de los asistentes, mayormente adolescentes entre 12 y 15 años, se mostraron incrédulos y desilusionados. Padres que habían llegado con sus hijos pequeños, esperando un espectáculo curioso, no tardaron en retirarse al ver la magnitud del fiasco.

A pesar de que algunos de los asistentes aseguraron que el encuentro fue "una gran mentira", otros se tomaron el evento con humor, e incluso llegaron a comentar sobre cómo las redes sociales pueden crear fenómenos virales que, en ocasiones, no responden a las expectativas.

Sin embargo, los therians continúan haciendo ruido en diferentes ciudades de la región. Un fenómeno en pleno auge.