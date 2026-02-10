El escándalo volvió a estallar en la pantalla de América TV cuando Wanda Nara reaccionó en tiempo real a una entrevista que se estaba realizando en DDM. Mientras la abogada Elba Marcovecchio hablaba en defensa de Mauro Icardi, la empresaria envió una serie de mensajes de WhatsApp que fueron leídos al aire y dejaron expuesta toda su bronca, involucrando también a Pampita, Benjamín Vicuña y La China Suárez.

Todo comenzó cuando Elba Marcovecchio intentó bajar el tono del conflicto y aseguró: “Para mí la señora Nara es parte de un proceso, no puedo responderle”. Sin embargo, la calma duró poco, ya que Guido Záffora interrumpió la entrevista para leer los explosivos textos que Wanda Nara le estaba enviando mientras seguía el programa en vivo.

En uno de los mensajes más duros, Wanda Nara disparó sin filtro: “¿Por qué no le manda carta documento a Pampita? Porque ningún familiar fue. O al propio padre. Con qué familiar de Mauro Icardi iban a estar. Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas, no la sienten familia”. La frase generó un inmediato impacto en el estudio y en las redes.

Lejos de frenar, Wanda Nara fue por más y sumó una acusación aún más contundente: “Mis hijas no tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”. Además, puso sobre la mesa la ausencia de los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita, y lanzó una crítica directa a la situación económica del futbolista.

“Que se ocupe de que su defendido pague alimentos en vez de tener todo embargado como la Casa de los Sueños”, continuó el mensaje leído por Guido Záffora, dejando en claro que el conflicto ya no es solo emocional, sino también legal y financiero.

Pero el descargo no terminó ahí. En otro fragmento, Wanda Nara apuntó directamente contra La China Suárez: “Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza”, una frase que volvió a encender la histórica rivalidad entre ambas figuras del espectáculo.

Ante semejantes declaraciones, Elba Marcovecchio respondió en vivo y pidió poner un límite: “A los chicos hay que dejarlos fuera de todo conflicto”. Además, se preguntó cómo impactan estos discursos en los menores y remarcó la importancia del rol de los adultos en las familias ensambladas.

Para cerrar, la abogada defendió a Mauro Icardi y recordó su pasado familiar: “Cuando empieza la pareja con Wanda Nara, acoge a tres niños. Él sabe lo que es una familia ensamblada”. Sin embargo, dejó en claro que hay conversaciones privadas que no revelará por respeto a la intimidad, mientras el conflicto promete seguir sumando capítulos.