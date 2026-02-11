Fila de autos y demoras desde temprano

La jornada de protesta se hizo sentir desde las 8.30 en los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti. Militantes de partidos de izquierda y gremios realizaron una panfleteada en plena hora pico, lo que generó filas y demoras en la mano que ingresa a la capital neuquina.

Según el despacho del móvil de AM550, la circulación ya presentaba la fila habitual que se registra desde comienzos de febrero, pero la entrega de volantes agravó la congestión. Los automovilistas bajaban la ventanilla, recibían el material y avanzaban lentamente, en medio de gestos de descontento y también algunas muestras de apoyo.

Cerca de las 9, los manifestantes se retirarían del sector de puentes.

Presencia de fuerzas federales

Durante la actividad hubo presencia de Gendarmería y Prefectura en la zona del ex peaje del lado de Río Negro. En esa provincia no se registraron manifestaciones.

Del lado neuquino, la protesta se desarrolló de manera pacífica, aunque con impacto directo en el tránsito interprovincial, uno de los puntos más sensibles del Alto Valle en horarios laborales.

También se escucharon bocinazos, tanto en rechazo como en respaldo a la medida, en una mañana marcada por la tensión propia de los embotellamientos.

La protesta se traslada al centro

La acción en los puentes fue el inicio de una jornada más amplia en rechazo a la reforma laboral que podría sancionarse este miércoles. Las organizaciones convocantes anunciaron que continuarán con actividades en el centro de Neuquén.

La concentración principal está prevista a las 13 en el Monumento al General San Martín, con movilización desde las 15 por calles céntricas.

Bancos sin atención desde las 11

En paralelo, el gremio bancario dispuso un paro total de actividades a partir de las 11, sin presencia en los lugares de trabajo. Los trabajadores del sector se concentrarán a las 13 en la sede de Brown 243 para sumarse a la movilización.

La combinación de protestas en accesos clave, marcha en el centro y servicios afectados anticipa una jornada compleja para quienes deban circular entre Neuquén y Cipolletti o realizar trámites en la ciudad. Recomiendan prever demoras y organizar traslados con tiempo.