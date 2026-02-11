La inflación en Río Negro durante enero de 2026 se ubicó en 2,31 %, según el relevamiento de la Dirección de Estadística y Censos de la provincia. El dato confirma una tendencia de aumentos moderados en el inicio del año, aunque con fuertes disparidades entre rubros de consumo.

El informe oficial precisó que la variación acumulada en el bimestre fue de 4,76 %, en el trimestre de 6,59 %, en el cuatrimestre de 8,94 % y en el semestre de 12,50 %. Mientras que la inflación interanual alcanzó el 22,85 %, reflejando la presión sostenida sobre el costo de vida.

Entre los productos que más aumentaron se destacaron las naranjas (+25,20 %), las manzanas (+16,76 %) y las papas (+16,52 %). En el rubro carnes, el cordero subió un 12,05 %, el asado de vacuno un 9,61 % y la nalga de vacuno un 9,52 %. También se registraron incrementos en galletitas envasadas (+11,16 %) y pollo limpio (+7,51 %).

Por el contrario, algunos productos mostraron bajas en sus precios. El zapallo amarillo cayó un 8,54 %, la zanahoria un 7,64 %, los analgésicos y antifebriles un 3,45 %, la manteca un 1,83 %, el ajo un 1,82 % y la cebolla un 1,57 %. También se verificaron descensos en salame (-0,91 %) y dulce de leche (-0,36 %).

La lectura general del informe refleja que, mientras las frutas y carnes lideraron las subas con porcentajes de dos dígitos, las hortalizas de estación y algunos productos de almacén compensaron parcialmente el impacto. Sin embargo, la inflación interanual del 22,85 % marca un escenario de persistente aumento en los precios de bienes y servicios en la provincia.