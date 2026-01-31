La reciente ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro se transformó en uno de los temas centrales del espectáculo y continúa alimentando debates en distintos programas. La relación, que parecía consolidada, terminó de manera abrupta y dejó abiertas múltiples interpretaciones sobre los verdaderos motivos que llevaron a la separación. En ese contexto, distintas figuras del medio comenzaron a opinar sin filtros.

En las últimas horas, quien decidió dar su mirada fue Sabrina Rojas, que habló con total franqueza en Sálvese Quien Pueda, por la pantalla de América TV. La conductora, que mantiene un vínculo inevitable con Luciano Castro por ser el padre de sus hijos, no esquivó el tema y sorprendió al lanzar un presagio contundente sobre el futuro de la pareja.

Todo se disparó a partir de un informe con información de Paula Varela, quien había asegurado en Intrusos que la separación es real y que la decisión habría sido tomada por Griselda Siciliani. Con esos datos sobre la mesa, Sabrina Rojas tomó la palabra y no dudó en marcar su postura. “Para mí, van a volver”, afirmó con seguridad, apenas comenzó el debate en el estudio.

Lejos de quedarse solo con esa frase, la conductora profundizó su análisis y puso el foco en la forma de ser de Luciano Castro cuando atraviesa crisis amorosas. Según explicó, el actor no suele rendirse fácilmente y siempre intenta recomponer los vínculos importantes de su vida, incluso cuando el panorama parece complicado.

Otro de los puntos que abordó Sabrina Rojas fue la versión que indica que Griselda Siciliani se habría cansado de la exposición mediática. Allí marcó una diferencia clara entre los motivos que circularon y dejó en evidencia su desacuerdo con esa explicación, señalando que la visibilidad pública no depende únicamente del actor.

Además, la conductora se refirió indirectamente a las versiones de infidelidad que rodearon la relación. En ese sentido, fue tajante al separar responsabilidades y sostuvo que no todo puede justificarse bajo el argumento de lo mediático, generando aún más repercusión en redes sociales.

Ya sobre el final del programa, Sabrina Rojas redobló la apuesta y se animó a poner plazos concretos. Según su teoría, todo dependerá de cómo se posicione Griselda Siciliani frente al vínculo y de la “liga” en la que ella misma se considere dentro de la relación.

Mientras tanto, la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue sumando capítulos y opiniones cruzadas. Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a responder públicamente, pero el presagio ya está hecho y el tiempo será el encargado de confirmar o desmentir la predicción.