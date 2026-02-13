¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 13 de Febrero, Neuquén, Argentina
Tests en Bahréin

Colapinto arrancó sexto en Bahréin y se prepara para volver a pista en la última tanda

El argentino mostró una marcada evolución en el cierre de los tests de pretemporada de la Formula 1 y volverá a girar entre las 9 y las 13 (hora argentina) para completar el programa de trabajo con Alpine F1 Team.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 12:37
Franco Colapinto ya gira en la segunda sesión de tests en Bahréin y continúa sumando kilómetros con el Alpine en el cierre de la pretemporada.

Franco Colapinto tuvo una sólida primera sesión en el último día de pruebas en el circuito de Sakhir, en Bahréin. El piloto argentino finalizó sexto tras completar 66 vueltas y marcar un mejor registro de 1:36,874, en una tanda clave para ajustar detalles antes del inicio oficial de la temporada.

El rendimiento significó un salto importante respecto al primer día de ensayos, cuando había terminado en el fondo del clasificador. Esta vez, el trabajo fue consistente, con buen ritmo en tandas largas y sin inconvenientes mecánicos, algo que el equipo valoró especialmente.

El más veloz de la sesión fue George Russell con Mercedes (1:33,918), seguido por Lewis Hamilton con Ferrari y el neerlandés Max Verstappen con Red Bull. El top cinco lo completaron Oliver Bearman (Haas) y Oscar Piastri (McLaren).

Detrás del argentino se ubicaron Carlos Sainz Jr. (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Lance Stroll (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac), en una jornada de alta exigencia y pruebas cruzadas entre simulaciones de clasificación y ritmo de carrera.

La actividad continuará en la segunda sesión del día, que se desarrollará entre las 9 y las 13 (hora argentina), donde Colapinto volverá a subirse al Alpine para cerrar la pretemporada con más kilómetros y datos fundamentales de cara al arranque del campeonato.

