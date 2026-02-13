En agosto del año pasado, un sujeto abusó sexualmente de una pasajera mientras viajaban en un ómnibus de la empresa Cole. La justicia neuquina, en un acuerdo pleno, lo condenó a una pena de un año y dos meses de prisión en suspenso y le prohibió trasladarse en el servicio urbano.

El juez de garantías Juan Guaita certificó el acuerdo al que arribaron la fiscalía y la defensa del agresor. Además, el imputado será inscripto en el registro de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.

El juez de garantías Juan Guaita homologó un acuerdo pleno.

El hombre abusó de una mujer de 38 años que se encontraba sentada a su lado. Afortunadamente y ante la reacción de la pasajera, el hombre no pudo escapar después de la agresión. El sujeto intentó bajarse rápidamente de la unidad, pero el conductor del micro cerró las puertas, mientras otros pasajeros detuvieron al agresor.

Enseguida, el chofer se dirigió hacia la comisaría más cercana donde se realizó la denuncia. Toda la secuencia quedó registrada en la video filmación de la cámara de seguridad interna del transporte público.

Un acuerdo y una pena

El imputado asumió la responsabilidad del hecho y acordó recibir una pena de un año y dos meses de prisión en suspenso y cumplir con reglas de conducta que incluyen: la prohibición de cometer otro delito, la presentación cuatrimestral ante la Dirección de Población Judicializada, la prohibición de contactar directa o indirectamente a la víctima, una restricción de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima y la prohibición de utilizar el transporte público de la empresa Cole por dos años.

El procedimiento abreviado que se llevó a cabo en este caso judicial evitó que la causa avance a un juicio. Este tipo de procedimientos tiene como requisito que el imputado admita su responsabilidad, que no posea antecedentes condenatorios y que el delito no supere los seis años de prisión efectiva.

