¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 13 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Arrasa

Bad Bunny en River 2026: teloneros, setlist y posibles invitados sorpresa en cada show

El fenómeno mundial Bad Bunny se presentará en River en 2026 con una serie de conciertos que incluyen artistas teloneros confirmados, un setlist esperado y la posibilidad de invitados sorpresa en cada función.

Por Redacción

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 12:39
PUBLICIDAD
Bad Bunny en River 2026: teloneros confirmados y invitados sorpresa

Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes del reguetón y la música urbana, tiene confirmado un ciclo de conciertos en el estadio River Plate para 2026 que promete ser uno de los eventos más importantes del año. Los fans podrán disfrutar no solo de su repertorio habitual sino también de una experiencia completa que incluye teloneros y posibles invitados especiales.

Los teloneros para estas presentaciones ya fueron confirmados, sumando artistas emergentes y reconocidos de la escena latina que aportarán diversidad y energía antes de la llegada del puertorriqueño al escenario. Esta estrategia busca enriquecer la experiencia del público y ofrecer una noche inolvidable en cada show.

En cuanto al setlist, se espera que Bad Bunny interprete sus grandes éxitos junto con temas de sus últimos trabajos discográficos, mezclando canciones clásicas que lo catapultaron a la fama con nuevos lanzamientos que consolidan su posición en la música global. Esta combinación permitirá una dinámica atractiva y variada para los asistentes.

Bad Bunny en River 2026: teloneros confirmados y invitados sorpresa

Además, cada concierto podría contar con la presencia de invitados sorpresa, artistas con los que Bad Bunny ha colaborado o figuras destacadas de la música urbana y otros géneros. Estas apariciones especiales serían un atractivo adicional que elevaría la expectativa y la emoción de los shows en River.

La confirmación de estos elementos refuerza la magnitud del evento y subraya la importancia de los conciertos de Bad Bunny en Argentina para 2026, que serán sin dudas un punto de encuentro para fanáticos de todas las edades y una clara muestra del impacto cultural que su música sigue teniendo a nivel mundial.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD