El vínculo parecía inalterable, casi una sociedad de décadas sin fisuras. Sin embargo, en las últimas horas, Susana Giménez quedó en el centro de una negociación fallida que expuso un cambio de etapa tanto para ella como para Telefe. La llegada de una nueva conducción al canal reabrió conversaciones, pero el resultado estuvo lejos del esperado.

Con la grilla de los próximos años en revisión, la emisora se contactó con la diva para plantearle un regreso formal. La propuesta incluía retomar su clásico formato dominical, con una frecuencia estable y un compromiso sostenido. Sin embargo, la respuesta fue negativa y marcó un límite claro sobre cómo imagina su futuro laboral.

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien detalló que la conductora decidió no avanzar con la oferta. “Susana rechazó la propuesta de Telefe. Los nuevos dueños del canal le ofrecieron volver con su programa dominical en 2027, pero dijo que no”, explicó el periodista, dejando en evidencia que el desacuerdo no fue menor ni circunstancial.

Lejos de tratarse de una cuestión económica, el punto de conflicto pasa por el formato y la exigencia de una televisión regular. Según trascendió, Susana Giménez no está dispuesta a retomar una rutina semanal ni a sostener un ciclo clásico como lo hizo durante años. En esa línea, la definición fue contundente y volvió a marcar distancia con la lógica tradicional de la pantalla chica.

“No quiere hacer televisión regular, solo aceptaría especiales durante el próximo Mundial”, fue la frase que terminó de cerrar el panorama. El planteo deja en claro que la conductora prioriza proyectos puntuales, apariciones medidas y tiempos propios, en sintonía con la etapa personal que atraviesa.

La negativa abrió interrogantes dentro del canal, que históricamente construyó parte de su identidad alrededor de la figura de Susana Giménez. La posibilidad de que el contrato se enfríe o incluso se rompa aparece por primera vez como un escenario real, algo impensado años atrás cuando su presencia era sinónimo de continuidad asegurada.

Por ahora, no hubo comunicados oficiales ni gestos de acercamiento. Solo una certeza: la diva ya no negocia desde la obligación, sino desde la decisión de elegir cuándo y cómo volver a estar frente a cámara.