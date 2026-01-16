Julio Iglesias quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que dos mujeres que trabajaron para él en sus residencias del Caribe lo denunciaran por presuntos episodios de abuso, agresiones sexuales y humillaciones. Las acusaciones generaron un inmediato impacto mediático y colocaron al cantante español en el centro de una tormenta judicial y pública.

Según trascendió, los hechos denunciados habrían ocurrido en el año 2021, cuando las mujeres se desempeñaban laboralmente en propiedades vinculadas a Julio Iglesias. En los últimos días, las presentaciones tomaron estado público y derivaron en la intervención de la Justicia española, que ya analiza la documentación y los testimonios aportados.

Frente al avance del escándalo, Julio Iglesias decidió romper el silencio y realizar un descargo público a través de sus redes sociales. El cantante, de 82 años, expresó su postura en un extenso mensaje que rápidamente se viralizó y fue replicado por distintos medios internacionales.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, comenzó escribiendo Julio Iglesias, dejando en claro que se siente profundamente afectado por la situación. El artista aseguró que nunca antes había atravesado un momento similar en su extensa carrera.

En el mismo comunicado, Julio Iglesias fue categórico al rechazar cualquier tipo de conducta indebida. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, afirmó, desmintiendo de manera tajante cada uno de los señalamientos por abuso que pesan en su contra.

Además, el cantante calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y aseguró que le provocan una enorme tristeza. En un tono emotivo, Julio Iglesias sostuvo que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que jamás imaginó verse envuelto en una acusación de esta magnitud.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, expresó Julio Iglesias, dejando en claro que dará batalla para limpiar su nombre y demostrar su inocencia ante la Justicia española.

Para cerrar su mensaje, Julio Iglesias agradeció públicamente el apoyo recibido en medio del escándalo. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluyó el artista, mientras la causa por abuso continúa su curso judicial.