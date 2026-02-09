La última jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia fue cancelada minutos después de las 20.30 debido a un cambio inesperado en la intensidad y dirección del viento en la ciudad de Neuquén.

El evento, que se desarrollaba en la Isla 132, debía cerrar con las presentaciones de Tizishi, La Joaqui, Dillom y Trueno. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a suspender las actuaciones previstas para el cierre del festival.

La medida fue oficializada pasadas las 21.30 con el objetivo de preservar la seguridad del público, trabajadores, expositores y artistas.

El mensaje de La Joaqui tras la cancelación

La Joaqui fue una de las primeras artistas en manifestarse públicamente tras la suspensión de la Fiesta de la Confluencia. La cantante tenía previsto subir al escenario principal cuando comenzaron los fuertes vientos.

A través de sus redes sociales, expresó: “Estoy muy triste Neuquén, realmente lo siento. Tengo muchas ganas de llorar, estaba muy ilusionada de cantar para ustedes y sé que muchos estaban desde temprano esperando bajo el sol”.

En el mismo mensaje, advirtió sobre el riesgo que implicaba el temporal: “El temporal y los vientos son muy peligrosos y la prioridad es cuidar su seguridad”. También agradeció al público por permanecer en el predio hasta último momento y pidió disculpas por la cancelación.

Dillom también se pronunció en Instagram

Dillom, otro de los artistas que debía presentarse en el cierre del festival, compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram minutos después de conocerse la suspensión.

“Lamento mucho la mala suerte que tuvimos esta vez Neuquén”, escribió, acompañado por emojis de corazones rotos.

Además, agradeció al público que asistió a la Isla 132: “Gracias a la gente que estuvo haciendo el aguante desde temprano y a la que siempre nos brinda su cariño acá. Espero poder volver a verlos pronto”.

El mensaje del músico se sumó al de La Joaqui y reflejó la reacción de los artistas ante la cancelación de la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

El comunicado de la Municipalidad de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén informó oficialmente la cancelación de la última fecha de la Fiesta Nacional de la Confluencia debido a las malas condiciones climáticas.

Según el comunicado, la decisión se tomó ante un “cambio inesperado en las condiciones y dirección del viento” durante la tarde del domingo. El objetivo fue salvaguardar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y artistas.

El municipio indicó que continuará brindando información a través de sus canales oficiales sobre cualquier novedad relacionada con el evento.