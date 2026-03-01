Figueroa sobre la reforma laboral: “Las implicancias en la industria hidrocarburífera se analizarán con el andar”

El gobernador Rolando Figueroa dio una conferencia de prensa con los medios presentes luego de la inauguración a través de su discurso de un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Neuquén. Habló sobre la relación con el Gobierno nacional, el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y los anuncios sobre viviendas.

“Todavía no tenemos terminado el proyecto de ley sobre el Gas Natural Licuado, estamos en proceso de negociaciones con YPF. Venimos desde hace tres meses viendo de qué manera podemos llegar a un buen acuerdo, tenemos el 95% del convenio cerrado. La idea es que crezca el empleo en la Provincia y también un Fondo de Infraestructura con las áreas que se destinarán a YPF, y el impacto será en Cutral Co y Plaza Huincul. Ojalá que esté terminado en marzo”, expresó Figueroa en primer lugar.

En ese sentido continuó: “El fideicomiso es la continuidad de lo que hemos firmado con la industria, tenemos un documento en el que avanzamos, hay muchas rutas involucradas, la 51, la 7, la 8. Eso genera un mapa de redistribución del tránsito que libera a Añelo por ejemplo. La idea es lograr una infraestructura acorde que pueda generar efectos positivos en la economía”.

Sobre la estafa de los planes sociales en Neuquén aclaró: “Eso ocurrió antes de las elecciones, la sociedad pedía Justicia, es un caso que afectó a la gente más humilde. Dejamos actuar libremente a la Justicia y se determinó una tipificación determinada. Instruimos a la Fiscalía de Estado a una apelación, creemos que hubo una asociación ilícita. Llevaremos todas las apelaciones para probar que existió ese delito. Quiero que sigan investigando, yo represento al Estado que ha sido estafado”.

Acerca de los anuncios sobre viviendas, Figueroa manifestó: “Los créditos hipotecarios se encaran con la separación de viviendas sociales de las que no, cuánto puede pagar cada usuario. Creemos que vamos a tener 17.000 viviendas, eso va al Fondo Neuquino de la Vivienda, se aplicarán $450 millones de dólares, las soluciones van desde la posibilidad de hacer un baño, servicios, o mediante un fideicomiso construir viviendas, esto va a ser con préstamos bancarios, y la Provincia va a tener una herramienta que será el ADUS, que participará desde lo crediticio hasta conexiones de gas”.

Además agregó: “Viajamos a interesar a muchos inversores a Estados Unidos esta semana, hay una agenda propia y participaremos de eventos importantes, van a vernos muchas empresas. Estamos presentando un nuevo Código, creemos que debe crecer la producción pero cuidar el ambiente. Donde vamos a salir más rápido es con la licitación de la mina de Andacollo, estaba trabada con un litigio judicial muy extraño, había vinculaciones con el narcotráfico. La pudimos recuperar para licitarla”.

En relación a los anuncios en materia de salud añadió: “Debe existir más competencia en las prestaciones médicas. Todas las clínicas ofrecen determinado servicio, el de la obra social puede ir a una u obra clínica. Lo que sucede es que el paciente no sabe qué tecnología tiene cada clínica. Tenemos que tener un Comité Específico que evalúe eso”.

“Las empresas vienen porque probamos que tenemos una roca de primera clase. Hay una zona libre de conflictos y sustentabilidad social. El único lugar que crece es Neuquén, trazado una estrategia. Somos resilientes a la baja de petróleo, debemos ser prudentes cuando ocurren ciertas situaciones (por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán)”.



Finalmente se refirió a la aprobación de la reforma laboral en el Congreso: “Creíamos que había que modernizar la ley laboral, votamos en contra y nos abstuvimos en varios puntos. Marcamos diferencias con el banco de horas, Julieta Corroza expresó que el Artículo 44 estaba mal (licencias médicas). Las implicancias en la industria (hidrocarburífera) se analizará con el andar, hay que ver cosas en la práctica”.

