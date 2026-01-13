La historia sentimental de Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Ángel de Brito compartiera en redes sociales fotos que la muestran muy cerca de Martín Migueles. Las imágenes, tomadas en el solarium del exclusivo Chateau Libertador, sorprendieron porque se dieron en un contexto donde ambos habían asegurado estar separados, lo que reavivó todo tipo de especulaciones.

Horas antes de que esas postales se hicieran públicas, Wanda Nara había afirmado en Infama (América TV) que fue ella quien decidió ponerle fin a la relación con el empresario. La decisión, según explicó, estuvo atravesada por distintas situaciones incómodas que se conocieron en las últimas semanas y que afectaron de lleno su confianza y su tranquilidad personal.

Entre los motivos de la ruptura se mencionaron los rumores que vinculan a Martín Migueles con Elías Piccirillo por presuntas maniobras financieras ilegales, y también las declaraciones públicas de Claudia Ciardone, quien aseguró que el empresario intentó acercarse a ella cuando ya estaba en pareja con la mediática. Ese combo habría sido determinante para la crisis.

Sin embargo, durante la última emisión de LAM (América TV), Pilar Smith reveló que mantuvo un intercambio de mensajes con Wanda Nara tras la viralización de las fotos. Allí, la conductora de MasterChef Celebrity dio una explicación que dejó a todos desconcertados en el estudio.

Según contó la angelita, Wanda Nara sostuvo que con Martín Migueles “tienen muchas cosas que resolver” y que existen asuntos compartidos que los mantienen en contacto. La explicación no terminó de convencer a las panelistas, quienes recordaron que la empresaria ya había atravesado idas y vueltas similares en relaciones pasadas.

Lo más llamativo del mensaje fue el motivo que habría pesado para seguir viéndose. De acuerdo a Pilar Smith, Wanda Nara aseguró que sus hijas están muy encariñadas con Martín Migueles, que se llevan bien con él y que se generó un vínculo afectivo fuerte en poco tiempo, algo que no quiso ignorar.

Cabe recordar que la pareja pasó juntas las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Punta del Este, donde Wanda Nara había anunciado en redes que cumplían seis meses de noviazgo. Esa convivencia familiar parecía consolidar el romance, hasta que estalló el escándalo mediático.

Hoy, la situación sigue siendo ambigua. Mientras Wanda Nara se declara soltera, las imágenes junto a Martín Migueles muestran gestos que van más allá de una simple amistad. El tiempo dirá si se trata de una reconciliación definitiva o de otro capítulo más en una historia marcada por idas y vueltas.