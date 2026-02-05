En pleno cruce de versiones y con el foco mediático puesto en la competencia televisiva, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por una condición que habría impuesto de cara a un cumpleaños muy especial. La celebración de los ocho años de Magnolia, la hija de María Eugenia “la China” Suárez, quedó envuelta en rumores, tensiones y versiones cruzadas que rápidamente se instalaron en los programas de espectáculos.

Según se reveló en LAM (América), el festejo se realizará este sábado en la llamada “casa de los sueños”, ubicada en Nordelta, con una ambientación inspirada en la serie Stranger Things. Allí dirán presente la China Suárez y Benjamín Vicuña, padre de la niña, mientras que la asistencia de Mauro Icardi aparece prácticamente descartada por compromisos deportivos en Turquía.

La información fue detallada por Pilar Smith, quien explicó: “El 7 de febrero, el sábado, es el cumpleaños de Magnolia, la hija de la China y de Benjamín Vicuña. El actor va al festejo, a la celebración. Va a estar la China. No va a estar Icardi”. Además, la panelista remarcó que el evento será en la casa de Nordelta y con una temática muy especial.

Sin embargo, el foco del conflicto pasó por las hijas que Mauro Icardi tuvo con Wanda Nara. Según contaron en el programa, el futbolista les habría pedido a las niñas que asistan al cumpleaños de Magnolia, con la intención de reforzar el vínculo familiar entre los hermanos. Esa solicitud habría generado un nuevo cortocircuito.

“Wanda les dijo a las niñas: ‘Yo las llevo, no tengo problema’”, aseguró Smith, aunque aclaró que las menores no tendrían ganas de asistir. “Ellas dicen que las veces que han ido es porque él se los pide, que ellas en realidad no tienen ganas de compartir”, agregó, revelando el malestar que esto habría provocado en Icardi.

A su vez, Laura Ubfal aportó otra mirada sobre la situación y deslizó una versión diferente: “La versión anti Wanda es que la que no quiere que vayan es Wanda. ¿Por qué? Porque sí, dijo: ‘Van, pero si está el padre’”. De esta manera, la presencia o ausencia de Mauro Icardi se volvió clave para destrabar el conflicto.

Mientras tanto, el delantero atraviesa un gran momento profesional en el Galatasaray. En los últimos días, Mauro Icardi se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club turco y celebró el logro con un emotivo mensaje dedicado a María Eugenia Suárez. “Quiero agradecer a la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas”, escribió, dejando en claro que, aun a la distancia, el vínculo sigue más firme que nunca.