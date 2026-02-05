La cuenta regresiva ya empezó

La Isla 132 atraviesa las últimas horas de preparación antes del inicio de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Durante la jornada se terminan de cerrar aspectos técnicos y organizativos para dejar el predio listo de cara a la apertura de los shows.

“Sobre horas del mediodía van a estar las grillas terminadas”, explicó la jefa de Gabinete del Municipio de Neuquén, María Pascualini, en diálogo con AM550, sobre las cuatro bandas de la Pre Confluencia que faltan confirmar y que subirán al escenario mayor del evento. También destacó el nivel técnico de uno de los espacios centrales:

“Muy buen sonido del escenario Limay, excelente. Quedamos sorprendidos de la técnica que tiene el escenario”, dijo la funcionaria.

Movimiento intenso en el predio

La mañana estuvo marcada por el ingreso de emprendedores y proveedores gastronómicos que completaron el montaje de sus espacios.

“Hasta las 14 ingresan emprendedores con su stock, se estockean los foodtrucks y hasta esa hora es el último montaje logístico de isla 132”, detalló la funcionaria.

Según indicó, esta edición amplía las propuestas para quienes recorran el predio. “La fiesta, en esta oportunidad, está con más activaciones que el año pasado, tanto gastronómicas como cuestiones para que disfrute la familia. Hay más de 90 espacios gastronómicos”.

Un trabajo que comenzó en diciembre

La organización de la fiesta implicó meses de tareas previas en la Isla 132.

“Siempre hay una puesta a punto del predio, que empieza con trabajos estructurales en diciembre y se termina en enero, cuando ingresaron los primeros camiones”, explicó Pascualini.

El movimiento que genera el evento ya se refleja en la ciudad. “La capacidad hotelera está al 100%, por eso hablamos de que la fiesta es un motor económico”, afirmó.

Seguridad y cuidado para las familias

El operativo previsto para cada jornada incluye un amplio despliegue de personal.

“Policía, Tránsito, Guardavidas, somos más de 4 mil personas por noche. Solo en el dispositivo de seguridad”, precisó.

También se repetirá el sistema de identificación para chicos.

“Cuando ingresan a la isla, hay un dispositivo que a los niños se les coloca una pulsera identificadora, si se extravían hay un punto de encuentro. En la pulserita llevan el número de teléfono. Estos últimos años que se implementó este sistema es excelente”, detalló.

Atracciones que ya están montadas

Entre las propuestas que se suman a los recitales, ya está instalada una experiencia aérea para el público.

“Ya está montado espectáculo de Eleve, son las sillas que con una grúa permite ver la isla totalmente en 360 grados y cuando baja te permite poner los pies en el agua. Y eso es gratuito”, contó Pascualini.

La grilla también incluirá artistas con fuerte vínculo con la región. “Marité lleva nuestra identidad, no solo es una artista regional, es nacional e internacional”, señaló.

Cuatro noches para compartir

La expectativa crece en la antesala del inicio del evento.

“Son cuatro días donde vamos a poner todo para que neuquinos y neuquinas y quienes viajaron a la ciudad, tengan esa noche mágica”, expresó la funcionaria.

Además de los espectáculos, el público podrá participar de sorteos.

“La gente ya se puede empezar a anotar para el sorteo de la casa en el stand de Viviendas Roca y llenan el cupón, y comprar entradas para el resto de los premios”, mencionó.

Con el predio listo, los escenarios preparados y la ciudad movilizada, la Confluencia vuelve a abrir sus puertas como uno de los grandes puntos de encuentro del verano en la región.