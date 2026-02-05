La producción y venta de autos cayó un 21% en enero respecto de diciembre del 2025

Con un promedio diario de 1.750 autos, las fábricas automotrices produjeron en el primer mes del 2026 20.998 vehículos (automóviles y comerciales livianos).



El número significa una caída del 20,7% respecto de diciembre del 2025 y del 30,1% a la hora de establecer una comparativa con enero del 2025, cuando se produjeron en total 30.058 unidades.



Los volúmenes absolutos de producción del mes muestran una caída vinculada con menos días de producción (tres en relación con enero del 2025), dado que la mayoría de las fábricas implementó vacaciones cuando, en ejercicios anteriores, estas paradas se adelantaban a diciembre y se distribuían hasta febrero.



“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados (tres) y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas para la producción de nuevos modelos, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado. Para tener mayor precisión sobre el desempeño anual de las principales variables, habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre” señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, a la hora de analizar las cifras en dicho sector productivo.



Las exportaciones fueron por 9.759 unidades, es decir, el 46,5% de la producción mensual, lo que se tradujo en una baja de 51,0% respecto de diciembre y de 12,3% en comparación con el desempeño de enero del año pasado.



Las entregas a la red de concesionarios alcanzaron las 34.333 unidades. Es decir, una baja de 33,1% frente a diciembre de 2025, aunque hubo una leve mejora del 0,7% respecto de enero de 2025, cuando se habían comercializado 34.089 unidades.



“Frente a un escenario internacional cada vez más desafiante, atravesado por la transformación tecnológica y la implementación de medidas para desarrollo industrial en los principales mercados internacionales, resulta indispensable continuar con el trabajo conjunto que se viene realizando con la cadena de valor y las autoridades nacionales para mejorar de manera sostenida la competitividad”, afirmó Graziano.



Finalmente destacó que “en los últimos dos años se avanzó en mejoras relevantes a nivel nacional, con reducción/eliminación de impuestos que tuvieron un impacto muy positivo en el sector, siendo fundamental continuar en esa senda y que a nivel provincial y municipal las acompañen, reduciendo los impuestos que gravan las exportaciones, al tiempo que también se debe avanzar en mejorar el acceso a nuevos mercados”.



