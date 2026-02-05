Una vecina de Centenario fue perseguida por caballos sueltos que rondan la ciudad desde hace meses. La mujer, quien regresaba de hacer las compras, fue sorprendida en la zona de calle Puerto Madryn, cuando un animal de los seis que se encontraban en las inmediaciones comenzó a correr detrás de ella hasta golpearla en la espalda con su cabeza.

“Venía con las bolsas del almacén y vi a los caballos en la plaza. De repente, uno comenzó a seguirme y me pegó un cabezazo en la espalda. No sé de quiénes son, pero un hombre los corrió. Es un peligro”, comentó la mujer a Centenario Digital.

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de un vecino, la mujer no sufrió lesiones graves. Sin embargo, este incidente es solo uno de los muchos casos reportados en los últimos meses, que pusieron en alerta a los habitantes de Centenario.

Los caballos sueltos se convirtieron en una constante preocupación en sectores como Plaza Hugo Berbel, la Avenida del Libertador, la zona de Villegas y la segunda meseta, donde a menudo se los observa deambular sin control.

El problema no solo representa un peligro para los peatones y conductores, sino también para los propios animales. Al estar fuera de control, los caballos se alimentan de basura que encuentran en la vía pública, lo que pone en riesgo su salud y bienestar. La situación ha generado una creciente preocupación entre los vecinos, quienes exigen una solución urgente para frenar este comportamiento peligroso.