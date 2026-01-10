El comienzo de 2026 no fue sencillo para Wanda Nara, que volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmar, de manera indirecta, el final de su relación con Martín Migueles. Luego de apostar nuevamente al amor, la mediática descubrió que su pareja le habría escrito a Claudia Ciardone, un gesto que terminó por romper la confianza y precipitar la separación.

La noticia fue revelada inicialmente por Yanina Latorre, quien desde Miami aseguró que el vínculo estaba terminado. “Él le mintió y ella lo dejó. No le cree nada”, lanzó la panelista, anticipando lo que luego se confirmaría en distintos espacios mediáticos. Aunque Wanda Nara evitó hablar directamente, el mensaje ya estaba instalado.

Quien terminó oficializando la ruptura fue Maxi López, vocero ocasional de la empresaria. Durante su participación en Olga, el exfutbolista afirmó que Wanda lo había autorizado a confirmar que estaba nuevamente soltera, despejando así cualquier tipo de especulación sobre su presente sentimental.

Lejos de bajar el perfil, Wanda Nara volvió a usar sus redes sociales como escenario principal. Esta vez, subió una captura de WhatsApp que rápidamente se viralizó. En la imagen podía leerse un mensaje claro: “Hola perdida”, una frase que remite directamente a la popular canción de Luck Ra.

La conversación continuaba con un “¿Cómo estás, Wan?”, pero lo que más llamó la atención fue el nombre del remitente. Aunque intentó taparlo con emojis de moños rosas, se distinguía con claridad que quien le escribió fue Grego Rossello, reconocido influencer y conductor.

Como si fuera poco, Wanda agregó sobre la imagen una frase breve y filosa: “Te separás…”, dejando en claro el contexto del mensaje y avivando los rumores. La publicación no tardó en generar repercusión y todo tipo de interpretaciones en redes.

Rápido de reflejos, Grego Rossello respondió repostando la historia y aclaró: “Les juro que le escribí por trabajo”. Además, se destacó que el mensaje había sido enviado el jueves 8 de enero, aunque Wanda Nara decidió hacerlo público recién el sábado 10.

Con una simple captura, Wanda Nara volvió a manejar el ritmo mediático: confirmó su separación, expuso un mensaje privado y puso a Grego Rossello en el foco. Una vez más, la empresaria demostró que sabe cómo jugar en el tablero del espectáculo y, sobre todo, cómo hacerlo siempre a su favor.