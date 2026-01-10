Nicolás Cabré, Mariano Martínez y El Bicho Gómez fueron protagonistas de una noche inesperada en Villa Carlos Paz, cuando debieron suspender de urgencia una función de la obra Ni media palabra. El episodio ocurrió este viernes, en plena temporada teatral, y sorprendió tanto al elenco como al público que colmaba la sala.

La función se desarrollaba con total normalidad hasta que una mujer del público alertó que estaba sufriendo un fuerte dolor en el pecho. La situación encendió las alarmas de inmediato y obligó a detener el espectáculo para priorizar la atención médica de la espectadora, generando un clima de tensión y silencio absoluto en el teatro.

La información se conoció rápidamente a través del periodista Nahuel Saa, quien relató lo sucedido en su cuenta de X (ex Twitter). “Cortaron la función de la obra Ni media palabra en Carlos Paz luego de que una espectadora avisara que sufrió un fuerte dolor en el pecho”, escribió, dando detalles del delicado momento que se vivió en la sala.

Según explicó el propio comunicador, la decisión fue tomada por el elenco de manera preventiva y consensuada. La obra protagonizada por Mariano Martínez, Nicolás Cabré y El Bicho Gómez fue suspendida para permitir que la persona afectada pudiera ser atendida sin demoras, priorizando la salud por sobre cualquier otro interés.

El episodio quedó registrado en un video difundido por el programa A la tarde (América TV), que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede ver a los actores subiendo al escenario para comunicarle al público lo sucedido y explicar, con respeto y calma, los motivos de la suspensión.

La reacción del público fue ejemplar. Lejos de reclamos o enojo, los asistentes respondieron con aplausos prolongados, muchos de ellos de pie, en una clara muestra de apoyo a la decisión tomada por el elenco y la producción ante una situación tan sensible.

El hecho ocurrió en medio de una temporada consagratoria para Ni media palabra, una de las comedias más exitosas del verano en Carlos Paz. La obra, dirigida por Rocío Pardo junto a Nicolás Cabré, se presenta en el Teatro Holiday con funciones de miércoles a domingos y salas colmadas desde su estreno.

De esta manera, una noche pensada para el humor terminó marcada por la preocupación, pero también por un gesto humano que fue destacado dentro y fuera del teatro. La rápida reacción del elenco dejó en claro que, incluso en medio del éxito, la prioridad absoluta fue el bienestar de una persona.