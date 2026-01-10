La reciente separación de Wanda Nara y Martín Migueles volvió a colocar a la conductora en el centro de la escena mediática. Las versiones sobre su estado anímico no tardaron en multiplicarse, especialmente luego de que trascendiera que la ruptura estuvo atravesada por conflictos personales, mediáticos y también legales que terminaron por desgastar el vínculo.

Uno de los episodios que aceleró el final del romance fue la aparición pública de Claudia Ciardone, quien aseguró que el supuesto empresario habría intentado vincularse con ella. La situación expuso a Wanda Nara a una incomodidad inesperada, obligándola a “abrir el paraguas” y tomar distancia definitiva para evitar nuevos escándalos.

En medio de este contexto, en SQP revelaron que el regreso de Wanda Nara a las grabaciones de MasterChef Celebrity no fue el más sencillo. Según contaron, la conductora se mostró más callada de lo habitual y con una actitud introspectiva, muy distinta a la imagen fresca y descontracturada que suele mostrar frente a cámara.

Sin embargo, quien salió a aclarar cómo se encuentra realmente fue su amigo íntimo y estilista, Kennys Palacios. Con conocimiento directo de la situación, descartó por completo que Wanda Nara haya utilizado el humor como mecanismo para atravesar la separación, desmintiendo versiones que hablaban de chistes y bromas durante las grabaciones.

“Es mentira que haga humor con la separación en una grabación que va a salir dentro de 20 días”, aseguró Kennys Palacios, dejando en claro que la conductora mantiene un perfil profesional y cuidado. Además, remarcó que nunca se la vio de mal humor y que es una persona que no suele exponer demasiado lo que siente.

El estilista también explicó que, lejos de estar sola, Wanda Nara está rodeada por un sólido círculo de contención. Amigos, compañeros de trabajo y especialmente la producción del programa cumplen un rol clave para acompañarla en este momento sensible de su vida personal.

Según detalló Kennys Palacios, el trabajo funciona como un refugio emocional para la conductora. La producción de MasterChef Celebrity y su entorno cercano se mantienen atentos y presentes, demostrando que el apoyo colectivo es fundamental cuando las crisis personales coinciden con una exposición mediática tan intensa.

Así, mientras el capítulo sentimental con Martín Migueles queda atrás, Wanda Nara apuesta a seguir adelante respaldada por quienes la conocen de verdad. Entre afectos sinceros y compromiso profesional, la conductora transita la separación enfocada en su carrera y sostenida por un equipo que no la deja caer.