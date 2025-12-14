Yanina Latorre todavía no apareció al aire en MasterChef Celebrity, pero su desembarco ya dejó incomodidades, miradas torcidas y un primer conflicto inesperado. La panelista contó que, apenas comenzadas las grabaciones, notó un gesto claro de rechazo por parte de una participante histórica del medio, una señal que dejó en evidencia que su presencia no cayó bien en todos.

El episodio ocurrió fuera de cámara, cuando el equipo terminó una jornada intensa de grabación y se dirigió al buffet del lugar. Según relató Yanina Latorre, el clima era distendido y la mayoría de los participantes se acercaban a saludarla con normalidad. Sin embargo, una actitud puntual rompió esa lógica y encendió su alarma.

“Salimos de la grabación cuando terminó todo y vamos a almorzar al buffet del lugar. Yo me siento ahí, entra el Turco Naim, entra Cachete Sierra, entran todos los que venían de la otra grabación. Todos venían y me saludaban”, contó al aire en Sálvese Quien Pueda, detallando la escena previa al desplante.

El quiebre llegó cuando apareció Marixa Balli. “Ella entró, me esquivó y siguió de largo. Se sentó en maquillaje. Nunca giró para saludarme”, relató Yanina Latorre, sorprendida por la actitud de su excompañera de LAM, con quien arrastra una relación tensa desde hace años.

La situación no pasó inadvertida para el resto del equipo. “Yo la veo de espalda y uno me dice: ‘Mirá, siguió de largo y no te saludó’”, agregó la panelista, dejando en claro que el gesto fue evidente y comentado. Y cerró con una frase que resume el clima interno: “Pero todo el mundo sabía que yo iba”.

Como si ese primer roce no fuera suficiente, Yanina Latorre también aprovechó para sumar otra bomba vinculada a MasterChef Celebrity. Esta vez, apuntó a lo que habría sucedido detrás de escena entre Wanda Nara y Valentina “Valu” Cervantes, cuya salida del programa sigue generando versiones cruzadas.

La tensión habría escalado aún cuando Valentina expresó su intención de irse del certamen con un buen plato. Según Yanina, la respuesta de Wanda fue igual de tajante: “Quería retirarse con un buen plato y Wanda habría dicho: ‘¿Quién sos?’”. Y cerró con una postura clara sobre el fondo del conflicto: “Wanda dice que la única vez que habló con Enzo Fernández fue porque él le preguntó por un terreno que quería comprar. Yo creo que Valu no miente… y le llenó la cabeza a todo MasterChef con los mensajes”.

Así, Yanina Latorre dejó en claro que su paso por MasterChef Celebrity no solo viene cargado de polémica, sino también de viejas cuentas pendientes y nuevas internas que, tarde o temprano, podrían terminar explotando al aire.