La historia entre Momi Giardina y Martín Bossi fue profunda y compleja, pero también estuvo marcada por dificultades emocionales. Estuvieron juntos durante casi cuatro años, en un contexto de trabajo intenso durante la época de Showmatch. Momi, quien en varias ocasiones reconoció haber estado muy enamorada, también admitió que la relación se volvió emocionalmente desgastante con el tiempo. De hecho, la ruptura la afectó tanto que fue la única vez que recurrió a antidepresivos, reflejando el impacto que tuvo en su bienestar.

En una reciente entrevista, Momi recordó los aspectos más difíciles de la relación, donde la desigualdad emocional se hizo evidente. Mientras ella buscaba aprender, crecer y compartir, Martín Bossi llevaba una vida mucho más acelerada, tanto a nivel profesional como personal. A medida que pasó el tiempo, esa diferencia se convirtió en un obstáculo insostenible, y la relación terminó.

Uno de los momentos que Momi destacó como definitorio fue el día en que se enteró de la infidelidad de Bossi. Según su relato en Nadie Dice Nada, estaba en su casa cuando recibió una llamada a través del portero eléctrico. Del otro lado, una mujer le confesó que había estado con Martín la noche anterior. La sorpresa fue absoluta, pero la conversación se volvió más impactante cuando esa misma mujer comenzó a dar detalles precisos de la habitación de Momi, lo que le permitió confirmar la infidelidad. Después de la llamada, Momi se sintió profundamente afectada y llamó inmediatamente a Martín para pedir explicaciones.

Lo que sucedió a continuación la sorprendió aún más: Martín Bossi llegó a su casa vestido con el mismo traje que utilizaba para interpretar a Marcelo Polino en sus rutinas. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Momi, aunque en ese momento lo único que sintió fue dolor e incredulidad.

Más tarde, Momi reveló que también se enteró de otra de las infidelidades de Martín cuando, mientras trabajaba con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo, vio en una revista el titular sobre “la nueva pareja de Martín Bossi”. Esa noticia, publicada sin previo aviso, la tomó completamente por sorpresa, ya que aún estaban en pareja en ese momento.

Hoy, con el tiempo y la distancia, Momi Giardina reflexiona sobre su relación con el imitador. Asegura que no guarda rencor y que, con el paso de los años, ha logrado apreciar las cosas buenas que vivieron. Sin embargo, no duda en calificar esa experiencia como algo intenso y caótico, marcado por situaciones que aún siguen resonando en su vida.