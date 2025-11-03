El barrio de Belgrano se prepara para decir adiós a uno de sus edificios más emblemáticos: el Manhattan Club Grand Café, ubicado en la esquina de Avenida Cabildo y La Pampa, será demolido próximamente. Este histórico bar, que fue un punto de encuentro para celebridades durante la década de 1990, cesó sus actividades en abril de este año, dejando un vacío cultural en la zona.

La noticia de la demolición genera una profunda nostalgia entre los vecinos, que lamentan la pérdida de este espacio que no solo era un bar temático sino también un referente arquitectónico. La estructura se había mantenido en pie hasta la actualidad, aunque con signos evidentes de desgaste, y en su última etapa se intentó sostener mediante una gestión cooperativa.

Nostalgia y dolor para los vecinos

Uno de los aspectos más dolorosos para la identidad visual del barrio es la confirmación de que la emblemática cúpula que coronaba el edificio no será preservada. El escultor Mauro Ketlun explicó que, aunque técnicamente es posible conservar el domo, el costo extremadamente alto que implicaría demoler la estructura sin afectar esta pieza arquitectónica hizo inviable esa opción.

Demolerán el histórico Manhattan Club sin conservar la cúpula

Este desenlace marca el fin de un ciclo para el Manhattan Club, que durante años combinó su valor cultural con un diseño distintivo que lo hacía único en la zona. La pérdida de la cúpula, en particular, representa un cambio significativo en la fisonomía de una de las esquinas más transitadas de Belgrano.