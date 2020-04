“No puedo estar con vos, pero acá estoy”: no hay pandemia para el amor

No hay pandemia, ni cuarentena que pueda con el verdadero amor. Un hombre de Texas, buscó una alternativa en estos tiempos de crisis mundial y poder acompañar, de una u otra manera, a su mujer a una sesión de quimioterapia.

Kelly Conner fue diagnosticada de cáncer de seno en enero pasado, desde entonces, Albert Conner, su esposo, tomó la decisión de acompañarla siempre a las citas programadas en el hospital. Promesa que cumplió más allá del Covid-19.

El conmovedor gesto fue compartido en Facebook por la propia protagonista de la historia, quien desde la ventana observó el cariñoso acto de su pareja: “¡No se permitió a ningún visitante en la quimioterapia debido al virus, pero eso no detuvo a Albert L. Conner! Gracias por todo tu continuo amor y apoyo”.

El hombre sostuvo un cartel fuera del Centro de Cáncer MD Anderson en Sugar Land, Texas, que decía: “No puedo estar contigo, pero estoy aquí”, acompañado de un “te amo”. Además, agradecía a las personas que trabajan en el hospital.

En un medio local, Kelly sostuvo que pensó que su esposo se encontraba "en casa en Missouri City, porque acababa de conducir al hospital luego de decirle que estaría bien ir sola". Después, recibió un mensaje de texto diciéndole que estaba en el estacionamiento de la clínica. "Tan pronto como me envió un mensaje de texto, simplemente me levanté un poco en mi silla para mirar por la ventana y él estaba justo allí", dijo. "Inmediatamente me hizo llorar y sentí un amor por él en ese momento, porque él haría eso por mí. Creo que me quedé sin aliento y la enfermera se dio la vuelta y dijo: '¿Qué pasa?', miró hacia afuera y comenzó a llorar también ".