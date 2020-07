No quiso llevar pasajeros sin barbijo y lo atacaron: tiene muerte cerebral

Un dramático episodio conmociona a la comuna vasco francesa de Bayona. Un colectivero lucha por su vida tras ser atacado por cinco jóvenes que pretendían subirse al transporte sin boleto ni barbijo.



Todo comenzó cuando el conductor, identificado como Philippe, no permitió que subieran varios individuos al colectivo porque no tenían ni boleto ni usaban barbijo, y además, llevaban un perro.



Se bajó del vehículo para impedirles el paso y, en ese momento, uno de los jóvenes lo golpeó en la cabeza. A los pocos minutos, Philippe, fue trasladado a un hospital de la zona, en donde los médicos informaron que el conductor tiene muerte cerebral. Sus agresores, horas después del hecho, fueron capturados y se encuentran detenidos.

El sindicato del transporte Chronoplus convocó a un paro para exigir medidas rápidas frente al violento ataque contra el chofer, que llevaba varios años en la empresa, y solo le faltaba uno para jubilarse.



"No quiero enfrentar los hechos, siento que estoy teniendo una pesadilla. No puede irse así, iba a tener 59 años. No, no hacemos eso por un boleto, ¡no matamos gratis así!", señaló indignada Véronique Monguillot, la esposa del chofer.