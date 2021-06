Investigan a Donald Trump por espiar a opositores

El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Michael Horowitz, anunció en las últimas horas la apertura de una investigación sobre la supuesta obtención de datos de los teléfonos celulares de dos políticos demócratas por parte del Gobierno de Donald Trump.

Horowitz indicó que "inicia una revisión del uso de las citaciones y otras autorizaciones legales por parte del Departamento de Justicia para obtener historiales de comunicación de miembros del Congreso y personas vinculadas, así como de medios de comunicación", informó la agencia de noticias Europa Press.

Así, manifestó en un comunicado que la pesquisa llega "en conexión con investigaciones recientes sobre la supuesta filtración de informaciones a los medios" por parte de miembros del Gobierno anterior.

Entre los legisladores cuyos datos fueron presuntamente incautados figura Adam Schiff, representante de California y que actualmente preside del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, y el congresista Eric Swalwell, que participó en las primarias demócratas a la Casa Blanca, indicó la CNN.

El Departamento de Justicia ya investiga si sus fiscales obtuvieron durante el mandato de Trump datos de teléfonos de periodistas de The New York Times, The Washington Post y la CNN, tras lo que intentaron que esta información trascendiera al público.