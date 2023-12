Aseguran que Israel conocía el plan de ataque de Hamas

Según publicó el periódico The New York Times, funcionarios israelíes obtuvieron el plan de batalla de Hamas del atentado del 7 de octubre pasado con al menos un año de antelación. Sin embargo, se cree que el gobierno israelí desestimó que Hamas fuera a ejecutar el plan, por considerar que no tenía las capacidades para implementar un ataque de semejante complejidad.

La publicación estadounidense tuvo acceso a documentos que muestran correos electrónicos y entrevistas detallando todo lo que pensaba hacer Hamás. No obstante, los funcionarios militares y de inteligencia del gobierno de Netanyahu desestimaron el plan por considerarlo demasiado difícil de llevar a cabo por la agrupación.

El documento, de unas 40 páginas, al que las autoridades israelíes dieron el nombre en clave de "Muro de Jericó", esbozaba, punto por punto, exactamente el tipo de invasión devastadora que provocó la muerte de unas 1.200 personas.

Según surge del informe, Hamas fue muy preciso en la ejecución del plan. El documento preveía una andanada de cohetes al comienzo del ataque, drones para destruir las cámaras de seguridad y ametralladoras automáticas a lo largo de la frontera, además de hombres armados que entrarían en masa a Israel en parapentes, motocicletas y a pie.