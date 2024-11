Adios a Quincy Jones: genio del jazz y el arquitecto de Thiller de Michael Jackson

El mundo de la música despide a Quincy Jones, el legendario productor, compositor y músico que falleció a los 91 años en su residencia de Bel Air, Los Ángeles, según confirmó su representante, Arnold Robison. Con una carrera que abarcó más de siete décadas, Jones fue responsable de elevar la música popular a un nuevo nivel, trabajando con artistas de la talla de Michael Jackson, Frank Sinatra y muchos íconos del jazz y el pop.

La familia de Jones expresó su pesar en un comunicado: “Con el corazón lleno, pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”.

Conocido como el productor más nominado en la historia de los Grammy, Jones ostentaba 80 candidaturas, de las cuales ganó 27 premios, consolidándolo como uno de los mayores talentos detrás de la consola de grabación. Su trabajo con Michael Jackson en álbumes icónicos como Off The Wall (1979), Thriller (1982) y Bad (1987) redefinió el pop y sigue siendo una referencia obligada en la industria musical.

Su faceta como músico

Además de su faceta como productor, Quincy Jones fue un músico virtuoso y un puente entre generaciones de artistas. En su juventud, colaboró con gigantes del jazz como Louis Armstrong, Nat King Cole, Miles Davis y Ella Fitzgerald. Su relación con Frank Sinatra fue especialmente destacada, reinterpretando Fly Me To The Moon y dándole una vibrante base de swing que se volvió un clásico en las décadas siguientes.

Su influencia también alcanzó proyectos de corte humanitario. Jones dirigió la producción de “We Are the World” en 1985, la icónica canción benéfica que reunió a 46 estrellas estadounidenses como Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bob Dylan y Tina Turner. La canción, creada para recaudar fondos en favor de África, demostró su capacidad para congregar a artistas y unir al público en causas globales.

La visión de Jones trascendió la música de estudio, componiendo la banda sonora de más de 50 películas como The Color Purple y The Italian Job. También exploró la televisión, donde fue uno de los productores del exitoso programa The Fresh Prince of Bel-Air, impulsando la carrera de Will Smith.

A lo largo de su vida, Jones dejó una familia numerosa, incluyendo a Quincy Jones III y la actriz Rashida Jones. Su historia y sus logros fueron plasmados en el documental Quincy de Netflix en 2018, una obra que celebró su vida y contribución a la cultura mundial.