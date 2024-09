Nuevo tiroteo en Estados Unidos: hay 4 muertos y 20 heridos

La hecho tuvo lugar en Five Points South, en Birmingham, una zona muy concurrida por su vida nocturna.

Cuatro personas fueron asesinadas y más de 20 resultaron heridas en un tiroteo en una zona de ocio nocturno de Birmingham (Alabama). Cuando llegaron al lugar del suceso, los policias encontraron a dos hombres y una mujer en la calle con varias heridas de bala. El Servicio de Bomberos y Rescate de Birmingham certificó su muerte en el lugar. Luego,ell personal médico certificó la muerte de otro hombre baleado.

No se habían hecho detenciones inmediatas y los investigadores aún no habían determinado el blanco original de los tiradores, dijo el agente local. “Los detectives creen que el tiroteo no fue aleatorio y derivaba de un incidente aislado en el que varias víctimas se vieron atrapadas en el fuego cruzado”, indicó Fitzgerald.

La zona de Five Points South en Birmingham tiene muchos espacios de ocio, restaurantes y bares y suele estar abarrotada los sábados por la noche. El oficial de la Policía, Truman Fitzgerald, dijo que había "docenas de víctimas de disparos" y que al menos cuatro tenían heridas "potencialmente mortales".

Según la investigación, “varios sospechosos dispararon contra un grupo numeroso de personas que se encontraban en una zona pública”, explicó Truman Fitzgerald, portavoz de la Policía local.