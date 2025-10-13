La familia Cunio vivió una noche llena de emociones intensas cuando Silvia, madre de Ariel y David, recibió una videollamada inesperada desde Gaza. Sus hijos, secuestrados por Hamas durante más de dos años, lograron contactarla antes de ser liberados, un hecho que sorprendió y conmocionó a todos.

Silvia confesó que en un primer momento rechazó la llamada porque no reconocía el número, pero al volver a sonar y atender, pudo ver a Ariel y David en la pantalla. "Me llamaron por teléfono a mí, a la mamá. ¿Entendés? Me llamaron a mí", relató emocionada durante una charla organizada por Fuente Latina.

En aquel momento, los hermanos aún estaban en cautiverio, pero por motivos no esclarecidos, Hamas permitió que algunos rehenes hicieran llamadas a sus familias. La reacción en el hogar fue inmediata, con gritos de alegría y esperanza de parte de todos los presentes.

Silvia aseguró haber percibido que sus hijos estaban en buen estado: "Yo los vi bien, pero no lo vi físicamente todo, pero ellos dijeron que estaban bien". Aunque no pudo observarlos completamente, se mostró aliviada por su fortaleza: "Sí, sí, sí, sí. No sé, porque no los vi caminando, pero están paraditos y hablando conmigo y hablando con todos".

Este contacto se dio el mismo día en que Ariel y David fueron liberados en el segundo grupo de prisioneros que Hamas entregó, completando la entrega de los últimos 13 rehenes vivos que mantenían en Gaza. Con esta acción, el grupo terrorista ya no retiene a secuestrados con vida en la Franja, aunque todavía quedan unos 28 cuerpos por retornar.

El secuestro de la familia Cunio

Ocurrió en la madrugada del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, ubicado en el sur de Israel, una de las zonas más afectadas por el ataque de Hamas. Silvia había reunido a veinte familiares en su casa cuando comenzaron los ataques, con disparos y la entrada de terroristas en el lugar.

Mientras Silvia y su esposo se refugiaban durante siete horas en una habitación, sus hijos enfrentaron la difícil decisión de permanecer encerrados o salir y exponerse a los atacantes. A través de mensajes, Silvia supo que algunos familiares estaban en peligro, incluyendo a sus hijos mellizos, Ariel y David.

De las veinte personas reunidas esa noche, ocho fueron secuestradas. Algunos fueron liberados en tandas anteriores, pero Ariel y David permanecieron cautivos hasta este lunes, cuando finalmente volvieron a casa, 738 días después del secuestro.

La noticia de la liberación fue acompañada por un discurso histórico del expresidente estadounidense Donald Trump, quien fue ovacionado en la Knesset y calificó el momento como "el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza" en Medio Oriente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó el "papel decisivo" de Trump en el acuerdo que posibilitó la liberación.

Rehenes Cunio llaman a su madre desde Gaza

La familia Cunio y la sociedad israelí viven ahora la esperanza de un nuevo capítulo tras años de incertidumbre y dolor, mientras se aguarda también el regreso de los cuerpos de los secuestrados fallecidos que permanecen en Gaza.