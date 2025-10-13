¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 13 de Octubre, Neuquén, Argentina
MENOR INTERNADO

Pibe de 17 años hospitalizado: tomaban cervezas, se desconocieron y lo golpearon

Un joven de 17 años fue hospitalizado tras sufrir una feroz golpiza en la Toma 14 de Enero de Allen. La Policía investiga el ataque y la Fiscalía dispuso la intervención de SENAF.

Por Fabian Rossi
Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 09:00
El joven fue trasladado en ambulancia al hospital de Allen donde quedó internado

Un adolescente de 17 años terminó en el hospital de Allen después de ser brutalmente golpeado por un grupo de jóvenes con los que tomaba cerveza en la Toma 14 de Enero. Todo comenzó, según contó la víctima, en medio de una juntada con alcohol de por medio que terminó de la peor manera.

El muchacho estaba compartiendo unas bebidas el domingo por la madrugada, cuando, por razones que todavía se investigan, sus propios compañeros lo atacaron a golpes.

El primer episodio ocurrió en plena calle, pero lo peor vendría después. Horas más tarde, los agresores volvieron a buscarlo a su casa y lo molieron a trompadas. Los vecinos escucharon los gritos y dieron aviso a la Policía. Personal de la Comisaría 33° llegó al lugar y pidió una ambulancia para asistir al joven, que presentaba golpes en la cabeza y el cuerpo.

El chico fue trasladado al Hospital Ernesto Accame, donde quedó en observación médica. La Fiscalía de turno ordenó la intervención de SENAF, para acompañar el caso y resguardar al menor.

Hasta el momento no hubo detenidos, pero la investigación sigue su curso. 

