En la provincia de San Luis comenzó el juicio oral y público contra Marina Silva, la policía acusada de asesinar a sus dos hijos. La Fiscalía la imputa por homicidio doblemente calificado por alevosía y agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.

El trágico hecho ocurrió el 1 de octubre de 2024, cuando Silva fue señalada de haber provocado la muerte de sus hijos Sofía Mía Ojeda Silva, de 7 años, y Bautista Silva Funes, de 2 años. Según explicó el fiscal Fernando Rodríguez durante la audiencia de control de acusación, Silva “abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa”.

El Tribunal que juzga el caso está integrado por los jueces Adriana Lucero Alfonso, Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur. La defensa de Marina Silva está a cargo del abogado José Luis Guiñazú, mientras que Esteban Bustos representa a la querella en defensa de los menores.

Actualmente, Silva se encuentra detenida con prisión preventiva, una medida que fue prorrogada hasta el 21 de octubre, fecha en que se espera que finalice el debate judicial.