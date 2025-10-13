Un impresionante vuelco se registró anoche en el centro de Allen, cuando el conductor de una camioneta perdió el control mientras intentaba sobrepasar a otro vehículo por la derecha. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio cercano, que muestran con claridad la secuencia.

La camioneta Chery Tiggo circulaba por la Velasco y al llegar a Mitre realizó una maniobra de sobrepaso que salió muy mal. El vehículo se subió al cordón con las ruedas del lado derecho, impactó contra una columna de alumbrado, rebotó y terminó volcado en medio de la calle.

Solo por milagro no chocó al auto que circulaba a baja velocidad y que instantes antes había intentado sobrepasar.

El rodado sufrió daños importantes: la rueda delantera del lado del acompañante quedó severamente golpeada y la carrocería presentó abolladuras en todo el lateral del izquierdo. Afortunadamente, el conductor, de 37 años, salió ileso y no requirió asistencia médica.

Las imágenes de las cámaras permiten reconstruir con precisión la maniobra y la velocidad a la que circulaba el vehículo antes del impacto.